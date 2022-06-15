Bozcaada’ya midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı
Bozcaada'ya midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı.
Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek. Karar, 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.
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