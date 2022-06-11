FETÖ'den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı'nın eşi serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in eşi Yusuf Çelik, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 07:16
FETÖ'den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı'nın eşi serbest bırakıldı
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Bozcaada Kaymakamlığında gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Yusuf Çelik'in eşi Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik, olayın hemen ardından geçici süreyle Edirne'ye atanmıştı. 

 


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