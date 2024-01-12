Bozdağ yedi yıl sonra yeniden açılıyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle 7 yıl önce kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nin, beklenen kar yağışının ardından yeniden hizmete girmeye hazırlanıyor.
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Çığ tehlikesi nedeniyle yedi yıl önce kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi’nin, gelecek hafta etkili olması beklenen kar yağışının ardından hizmete girmesi planlanıyor.
İzmir, kent merkezine yaklaşık 130 kilometre mesafede 1515 rakımlı kayak merkezinde çığ önleme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından kar köprüleri, rüzgâr perdesi, enerji kırıcı, saptırma duvarı ve çığ depolama barajı inşa edildi. Son hazırlıkların yapıldığı tesisin, gelecek hafta açılması planlanıyor. Yetkililer, yaklaşık 4.5 milyon kişinin kış turizminden faydalanmasına imkân sunan tesisin ilçenin ekonomisine önemli katkı sunacağını söyledi.
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