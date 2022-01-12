CHP ve AKP arasında 'çiftçiye bedava elektrik' polemiği
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözlerinden sonra CHP'li belediyelerin meclislerinde bu vaat tartışmaya neden oldu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçiye bedava elektrik verecekleri vaadi CHP’li belediyelerde tartışma konusu oldu. Çanakkale Belediyesi Meclisi’nin dünkü toplantısında AKP’li Esra Yüksel, çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanmasını istedi. Önerge reddedilince gerginlik yaşandı. CHP’li Başkan Ülgür Gökhan, AKP’lilere “Bu talebinizin yasal olmadığını söylüyorum. Onu Kılıçdaroğlu’na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil” sözleriyle tepki gösterdi.
YETKİ BAKANLIKTA
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP ve MHP grubu aynı konuda önerge verdi. CHP’li Başkan Vahap Seçer, Cumhur İttifakı’nın elektriğin pahalı olduğunu, çiftçinin zor durumda olduğunu kabul ettiğini belirtti. Bu konuda yetkinin Tarım Bakanlığı’na ait olduğunu hatırlatan Seçer, “Tavsiyem, bu önerge Tarım Bakanlığı’na gönderilmeli” dedi.
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