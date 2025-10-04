Bozkurt’tan Cumhuriyet’e destek, iktidara sert eleştiri

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, gazetemizin Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ü ziyaret ederek İzmir büromuzda çalışan iş arkadaşlarımızla bir araya geldi.

Cumhuriyet’in yalnızca bir gazete değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini taşıyan bir kurum olduğunu vurgulayan Bozkurt, baskı ve ekonomik ambargoda olan gazetemiz için başlatılan “Cumhuriyet imecesi”ne katkı bulunması çağrısı yaptı.

İlhan Selçuk’un 2007 yılında manşete taşıdığı “Tehlikenin farkında mısınız?” sözünü hatırlatan Bozkurt, “O gün Türkiye o tehlikenin farkına varmadığı için iş nereye geldi? 60 yıldır Cumhuriyet okuyorum. Gazeteyi okumadığım gün bir şey eksik hissediyorum. Cumhuriyet sadece bir gazete değil, aynı zamanda devletin nasıl yönetilmesi gerektiğine işaret eden bir yol göstericidir. Cumhuriyet tirajıyla, okur sayısıyla ölçülecek bir şey değildir. Cumhuriyet Atatürk’ün koyduğu isimle doğmuş bir değerdir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 Kasım’ı birinci ara tatil dönemine denk getirmesini tepki gösteren Bozkurt, “Bu bir tesadüf değil, bilinçli bir tercihtir” diyerek bugün saat 15.00’da İzmir Alsancak ÖSYM önünden yürüyüşe tüm yurttaşları davet etti. Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102 yıllık tarihinde en itibarsız döneminden geçtiğini belirterek “Ben Erdoğan’ı beğenmiyorum ama temsil ettiği makam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Kişinin önemi yoktur. Trump tarafından ‘Hileli seçimleri en iyi o bilir’ diye tanıtılabiliyorsa, ABD Büyükelçisi meşruiyetini kameraların önünde dile getirebiliyorsa, ABD Dışişleri Bakanı da ‘Bunlar kapımızda sıraya girer, yalvarırlar’ diyebiliyorsa bu kabul edilebilir şeyler değildir” diye konuştu.

‘TOM BARRACK İTTİFAKI’

Meclis açılışında Erdoğan’ın diğer parti genel başkanlarıyla beraber çekildiği fotoğrafı anımsatan Bozkurt,“O fotoğrafın tek anlamı var; Amerika seyahatindeki fiyaskoyu, diğer parti liderleriyle yan yana gelerek örtmeye çalışmak. İmaj yaratmak. Düne kadar İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek, DEVA için ağır sözler söyleyen Erdoğan ne oldu da birden yanında fotoğraf verdi? ‘Barış gelecek, demokrasi gelecek’ diyorsunuz ama o fotoğrafın tek anlamı var; Amerika’daki itibarsızlığı telafi fotoğrafı” dedi.

Türkiye’yi bölmenin yolunun yeni anayasadan geçtiğini aktaran Bozkurt, “Yeni Anayasa değişikliği referandumla geçmez. 400 milletvekili gerekiyor. Onun için Apo’yu meclise çağırıyorlar. O fotoğraf ‘Tom Barrack ittifakıdır.’ ABD’nin zorladığı bir ittifaktır. ABD Büyük Orta Doğu Projesini hayata geçirmek istiyor. Bunun için de Türkiye’nin bölünmesi lazım” dedi.