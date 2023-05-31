Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:43

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:46

Şanlıurfa’da denetim yapan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir lokantada inanılması güç bir olay ile karşılaştı.

Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğünde çalışan veterinerlerle birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, Bahçelievler Mahallesindeki bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

YARIM TON BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Lokantada yapılan genel aramada, bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.

El konulan etler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken işletme sahibine cezai işlem uygulandı. Lokantadaki bozuk etlerin bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra suyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği öğrenildi.