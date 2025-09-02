BTP Genel Başkanı Baş, 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davada yargılanmasına, 4 Eylül Perşembe günü başlanacak. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava saat 10.00’da yapılacak.

9 AYDIR YURT DIŞI YASAĞI VE HAFTALIK İMZA ATMA TEDBİRİ UYGULANIYOR

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Baş, ocak ayında, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği de Baş hakkında "her hafta pazartesi günü imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.