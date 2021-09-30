BTP Genel Başkanı Baş: "Diyanet’in başına Alevi birini getirelim”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cem TV’de gündemi değerlendirdi. Baş, şunları söyledi:

“Diyanet'le mesele halindeyiz. Hiç düşündük mü, Bektaşi dergahında kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Biz Diyanet'in başına hiçbir Alevi kardeşimizi, Caferi kardeşimizi getirmeyi düşündük mü ülke olarak? Diyanet'in başına biz Alevi birini getirelim. Ne var ki?

Atatürk dediğimiz insan bu coğrafyanın, bu iklimin insanı ve bize bir ülke emanet etmiş. Birçok yeri siyasetten arındıracağız. Bakın Atatürk hiç siyaset yapmamış. Ömrünü, son anına kadar vatanına, milletine vakfetmiş. Bunu anlatırken bizim hüngür hüngür ağlamamız lazım. Bugün burada olmamızın teminatı bu.”