BTP Genel Başkanı Baş: "Diyanet’in başına Alevi birini getirelim”
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Diyanet’in başına Alevi birini getirelim” dedi.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cem TV’de gündemi değerlendirdi. Baş, şunları söyledi:
“Diyanet'le mesele halindeyiz. Hiç düşündük mü, Bektaşi dergahında kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Biz Diyanet'in başına hiçbir Alevi kardeşimizi, Caferi kardeşimizi getirmeyi düşündük mü ülke olarak? Diyanet'in başına biz Alevi birini getirelim. Ne var ki?
Atatürk dediğimiz insan bu coğrafyanın, bu iklimin insanı ve bize bir ülke emanet etmiş. Birçok yeri siyasetten arındıracağız. Bakın Atatürk hiç siyaset yapmamış. Ömrünü, son anına kadar vatanına, milletine vakfetmiş. Bunu anlatırken bizim hüngür hüngür ağlamamız lazım. Bugün burada olmamızın teminatı bu.”
Özellikle sosyal medya platformlarında Atatürk’ü eleştiren kadınlarla karşılaştığını söyleyen Baş, şöyle konuştu:
"Siz bu ülkede insan yerine konulmuyordunuz. Dünyanın hiçbir yerinde yokken size seçme ve seçilme hakkını Atatürk verdi. Kadınlarımızın daha da sahiplenmesi lazım. Atatürk, bu ülkede yaşayan herkesin kırmızı çizgisi olmak zorunda. Çünkü biz eğer bir gün bir faciayla karşı karşıya kalırsak, bakın göreceksiniz bugün de olduğu gibi yine Atatürk'ün bir cümlesiyle biz hayat bulacağız. Borcumuz ödenmez. Minnetimiz, saygımız her zaman en üst düzeyde. Allah ona layık olmayı, onun kurduğu Cumhuriyet’e ve fikirlerine layık olmayı bize nasip etsin."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- 6 lider yan yana gelecek
- HES kodu yerine aşı kartı istenecek mi?