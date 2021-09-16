BTP Genel Başkanı Baş: İktidarımızda Almanya'dan ülkemize işçi getireceğiz

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Avrupa’da yaşayan Türkiye vatandaşlarıyla buluştu. Baş, “Memleketine Sahip Çık” çalışması kapsamında gerçekleşen çevrimiçi toplantıda şunları söyledi:

“Hiç kimse vatanından ayrı kalmak istemez, sizi uzak tutan şey Türkiye'deki yaşam şartlarının elverişsiz olması. Eğer Türkiye'de yaşamak istiyorsak, vatanımızda adil gelirin, adaletin, yüksek refah seviyesinin olmasını istiyorsak ülkemize ve milletimize sahip çıkıp hizmetimizi yapmak zorundayız. Bunu bizden başka da kimse yapamaz. Bizler ‘Memleketine Sahip Çık’ çalışmasının sonuçlarının meyvelerini birçok şehrimizde aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu şekilde çalışarak teknolojiden eğitime her alanda çok güzel sonuçlara ulaşacağımıza, yürekten inanıyorum."

"İktidar olduğumuzda sınır kapılarına, ‘Bu ülke önce Atatürk'e sonra Haydar Hoca'ya borçludur’ yazacağız. Haydar Hoca fitneleri gösterdi bize, uyardı. Ehlibeyti tanıttı bize, Atatürk'ü tanıttı. Ekonomik krizden çıkış yollarını dünyanın en önde gelen iktisatçılarına onaylatarak bir kitapla, Milli Ekonomi Modeliyle önümüze koydu. Onun için bugün biz her şeyimizi Haydar Hoca’ya borçluyuz ve bu vefa borcumuzu her türlü fedakarlığı yaparak, çok çalışarak ödemeliyiz. Emin olun, BTP iktidarında biz Almanya'dan ülkemize işçi getireceğiz. Biz ülkemizi cennet vatan yapacağız. Bu yüzden genç arkadaşlarıma da sesleniyorum, çok çalışın ve kuşkunuz da olmasın ki biz iktidara geleceğiz.”