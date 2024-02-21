BTP, İstanbul için aday çıkardı
BTP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Avukat Cihan Erdoğanyılmaz oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Baş’ın paylaşımı şöyle:
“Evet. Herkes birbirine benzeyen İBB adaylarını açıkladığına göre, artık farklı olanı açıklama vakti geldi… İstanbul’un dijital çağı başlıyor.
Size İstanbul adayımızı takdim etmek istiyorum. Cihan 25 yaşında, harika bir insan, teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç. Bambaşka bir İstanbul için yola çıktı. Onu yakında çok iyi tanıyacaksınız. Cihan sana emanet İstanbul.”
Size İstanbul adayımızı takdim etmek istiyorum.— Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) February 21, 2024
Cihan 25 yaşında, harika bir insan, teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç. Bambaşka bir İstanbul için yola çıktı. Onu yakında çok iyi tanıyacaksınız.
Cihan sana emanet İstanbul @cihan_btp #digitist pic.twitter.com/TACDX6VaSz
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