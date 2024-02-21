BTP, İstanbul için aday çıkardı

Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:39

Güncelleme: 21.02.2024 - 16:39

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Baş’ın paylaşımı şöyle:

“Evet. Herkes birbirine benzeyen İBB adaylarını açıkladığına göre, artık farklı olanı açıklama vakti geldi… İstanbul’un dijital çağı başlıyor.

Size İstanbul adayımızı takdim etmek istiyorum. Cihan 25 yaşında, harika bir insan, teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç. Bambaşka bir İstanbul için yola çıktı. Onu yakında çok iyi tanıyacaksınız. Cihan sana emanet İstanbul.”