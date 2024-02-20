Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'yerel seçim' mesajı!

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy için hizmet tehdidinde bulunmasına atıfta bulunarak "Gözü yaşlı insanların Erzincan İliç'teki meseleyi benimle paylaşmasının duygusallığı içindeyim. Seçmeni tehdit edenler, sandıkta milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:04
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'yerel seçim' mesajı!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Erzincan'da yaşanan faciayı hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İnsana doğaya değer vermeyen uzmanların uyarılarını dikkate almayan yönetim anlayışı ölüm getiriyor. Doğayı sadece kendisine ait bir kazanç kapısı görenler rant getiren projelerle ilgileniyorlar. Son günlerde sahada gözü yaşlı insanların Erzincan İliç'teki meseleyi benimle paylaşmanın duygusallığı içindeyim.

Örneğin; dün Esenler'de semt pazarında İliç'i sormasından bunu anlıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranıp sorumluluğu üstlenmeyen, sadece seçim sürecine dair seçmeni tehdit edenler gözü yaşlı annelerimizin hakkı hukuku adına bu sandıkta milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır diye düşünüyorum.

Milletimiz 31 Mart'ı iple çekiyor. Biz asla onlardan olmadık. İstanbul 2019'dan bu yana çok yüksek bir çevreci hassasiyetle yönetiliyor. Bizim 5 yılda yaptığımızı geçmişte 20 yılla karşılaştırmalıları da önemli bir veri.

SEÇMENE ÇAĞRI YAPTI!

Bizi seven her insanımızdan seçim sürecine en doğruyu, en dürüstü, ekibiyle birlikte seçmelerini tavsiye ediyorum. Milletine talimat veren değil, ekip arkadaşlarına 'buyruğumu yerine getirin' diyeni değil, ekip arkadaşıyla bir arada çalışmayı bilen kişileri seçin. Bir kişiye değil, milletine sorumlu olduğunu bilen insanları seçmenizi tavsiye ederim."


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