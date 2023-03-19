BTP Kurucu Genel Başkanı Ata Selçuk kimdir, nereli? Ata Selçuk neden öldü?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 14:47

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 14:47

Hayatını kaybeden Ata Selçuk için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde cenaze merasimi düzenlendi. İşte, Ata Selçuk hakkında merak edilenler...

ATA SELÇUK NEDEN ÖLDÜ?

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ata Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.

ATA SELÇUK KİMDİR?

BTP Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ata Selçuk, 19 Haziran 1939 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Balıkesir Lisesi'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde tamamladı. Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Ata Selçuk'un Elazığ ve Kahramanmaraş üniversitelerinin kurulmasında önemli katkıları oldu.

Fırat Üniversitesinde uzun bir süre öğretim üyeliği ve Teknik Eğitim Fakültesinde bölüm başkanlığı yaptı.

Ata Selçuk, atom üzerine çalışmaları olan bir fizik profesörü olmasının yanı sıra aynı zamanda kimya doktoruydu.

Ata Selçuk, 1967 yılında masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu.

ATA SELÇUK ÖZEL YAŞAMI

Prof. Dr. Ata Selçuk, evli ve 3 erkek çocuk babasıydı.