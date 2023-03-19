Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:42

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 12:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçim kararını resmen ilan etmesiyle, 14 Mayıs maratonu resmen başlamış oldu. Partiler arası ittifak ziyaretleri sürerken; Ankara kulisleri de ısınmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek, 'AKP'den aday olacak' iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Cemil Çiçek kimdir, nereli, kaç yaşında? Cemil Çiçek hangi partilerde görev yaptı? İşte, Cemil Çiçek hakkında merak edilenler...

CEMİL ÇİÇEK KİMDİR?

Cemil Çiçek, 15 Kasım 1946 Yozgat'da bir Türkmen Köyü olan Musabeyliboğazı Köyü’nde 11 kardeşin en büyüğü olarak doğdu. Babasının adı Hacı Ahmet, annesinin adı Meliha'dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Yozgat İmam Hatip Lisesi’ni birincilikle bitirerek 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Çiçek, serbest avukat olarak çalıştı.

Türk avukat, siyasetçi ve eski TBMM Başkanı olarak bilinen Cemil Çiçek, 2011–2015 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevini sürdürdü. 2007–2011 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Bu görevinden önce 2002–2007 yılları arasında Abdullah Gül tarafından kurulan 58. Türkiye Hükûmeti'nde ve Erdoğan tarafından kurulan 59. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanı olarak yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çiçek, Anavatan Partisi (ANAP)'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. İlk defa 1987 Türkiye genel seçimleri'nde Yozgat milletvekili olarak meclise girdi. Turgut Özal tarafından 1987 yılında kurulan 46. Türkiye Hükûmeti'nde Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı.

ANAP'tan istifa edip Fazilet Partisi'ne geçmesinin ardından 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Daha sonra AKP'ye katılarak 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AKP Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Ayrıca 2007, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de AKP milletvekili olarak görev yaptı. Cemil Çiçek TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti üyesidir.

CEMİL ÇİÇEK ÖZEL YAŞAMI

Cemil Çiçek, İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Gülten Çiçek ile evlidir ve Ahmet Çağrı, İclal ve Şeyma adlarında 3 çocuk babasıdır.

CEMİL ÇİÇEK HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Milli Selamet Partisi (1970-)

Anavatan Partisi (1983-1998)

Fazilet Partisi (1998-2001)

Adalet ve Kalkınma Partisi (2001-günümüz)