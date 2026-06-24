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BTS üyesi Jungkook’u takip eden kadına hapis cezası: 133 kez kapısını çalmış!

BTS üyesi Jungkook’u takip eden kadına hapis cezası: 133 kez kapısını çalmış!

24.06.2026 09:27:00
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BTS üyesi Jungkook’u takip eden kadına hapis cezası: 133 kez kapısını çalmış!

Güney Koreli dünyaca ünlü müzik grubu BTS’in üyesi Jeon Jungkook’u ısrarlı şekilde takip eden ve mülküne izinsiz giren yabancı uyruklu kadına hapis cezası verildi. Mahkemenin "aşırı düzeyde saplantılı tutum" sergilediğine hükmettiği kadının, karara itiraz etmemesi halinde ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.
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Güney Kore'de, yapılan uyarılara ve alınan tedbir kararına rağmen ünlü müzik grubu BTS'in üyesi Jeon Jungkook'u takip etmekle suçlanan yabancı uyruklu kadın, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Seul Bölge Mahkemesi, Jungkook'u ısrarlı şekilde takip etmek ve şarkıcının mülküne izinsiz girmekle suçlanan Brezilya vatandaşı kadına, 1 yıl hapis cezası verdi ve cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi.

Mahkeme, kadının şarkıcıya karşı "aşırı düzeyde saplantılı bir tutum" sergilediğine hükmetti.

Kadının karara itiraz etmemesi halinde Güney Kore'den sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtildi.

ŞARKICININ KAPI ZİLİNİ 133 KERE ÇALMIŞ

Mahkeme kayıtlarında kadının, ilk olarak 7 Aralık 2025'te Jungkook'un başkent Seul'deki evine giderek mülk çevresinde dolaştığı, bahçe duvarının üzerinden çeşitli eşyalar attığı ve evin dış kapısına mektuplar bıraktığı bilgisi verildi.

Aralık ayı boyunca şarkıcının evine defalarca giden kadının, bir defasında şarkıcının kapı zilini 133 kere çaldığı aktarıldı.

Kadının, 13 Aralık 2025'te şarkıcının evine yemek teslimatı yapan bir kuryeyi takip ettiği ve şarkıcının mülküne izinsiz giriş yapmaya çalıştığı sırada polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Serbest bırakılmasının ardından yapılan uyarılara rağmen eve gitmeyi sürdürmesi nedeniyle kadın hakkında, eve 100 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan acil tedbir kararı çıkarıldığı kaydedildi.

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