Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?

Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 03:00

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Fehmi Ünsal Özmestik, konu hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Özmestik, daha önce yapılan bant daraltma uygulaması seçim günü de yapılırsa anayasaya aykırı olacağını söyledi. Özmestik, “Sosyal platformlar aracılığıyla kurulan iletişim çok ciddi bir şekilde haberleşme maiyetindedir. İnsanların fikrini beyan etmesi ifade özgürlüğü kapsamına girer ve anayasada yer alan haktan biridir. Haberleşme özgürlüğü gibi hakların kısıtlanması çok çok istisnai durumlar dışında yapılmamalıdır. Hiçbir sebepten ötürü bugün bant daraltma yapılmaması gerekmektedir” dedi.

(Fehmi Ünsal Özmestik)



Bant daraltma uygulaması yapılırsa anayasa ve kanun ihlali olacağına dikkat çeken Özmestik, “Eğer ki bugün bant daraltması yapılırsa, yeni gelecek hükümet bu eylemi yapan kişi ya da kişileri yargılayabilir” diye konuştu.

"HER VPN GÜVENLİ DEĞİL"

Kısıtlama yapılırsa VPN kullanmanın suç olmadığını ifade eden Özmestik, şu uyarılarda bulundu: