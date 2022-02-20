Bu da askıda ekmek kuyruğu... 'İşim olsa gelip buradan almam'

20 Şubat 2022 Pazar, 10:27

Elektrik, doğal gaz ve gıda ürünlerine gelen zamlarla artan yoksulluk, ‘askıda ekmek’ kuyruklarını uzattı. İzmir'in en kalabalık ilçelerinden Buca'da ekmek alabilmek için sıra bekleyen yurttaşlardan biri, "Amelelik yapıyorum. 110 lira yevmiye veriyorlar. Elektrik parası gelmiş 550 lira. Ne yapabilirim ki” derken bir başka yurttaş, "İşim olsa gelip buradan ekmek almam. İş arıyorum" diye konuştu. Fırıncı Edip Velioğlu ise "Sırayı gören hayırseverler yardımcı olmak istiyor. Biz de bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

"VERİRLERSE İKİ EKMEK ALIYORUM GİDİYORUM"

Ekmek kuyruğunda bekleyen bir yurttaş, "Onlarca insan her gün burada sabah 8’den akşam 7 buçuğa kadar ekmek alabilmek için dikiliyor. Vatandaş 200-300 lira veriyor, ekmek dağıtılıyor. Ben iyi kötü 3-5 lira kazanıyorum ama hiç alamayan; evi, yeri, yurdu olmayan insanlar var" ifadelerini kullandı.

İş bulamamaktan yakınan bir başka yurttaş, "İş arıyoruz, kapıdan kovalıyorlar. İş vermiyorlar. İşim olsa gelip buradan ekmek almam, işimiz yok" derken 'amelelik yaptığını' belirten bir kişi, "Verirlerse iki ekmek alıyorum gidiyorum. İnşaatta işçilik yapıyorum. 110 lira yevmiye veriyorlar. Ne yaparsın? Elektrik parası 550, su parası 300 lira gelmiş. Yapacak bir şey var mı, yok" diye konuştu.

"BAĞIŞ GELİR GELMEZ EKMEKLERİ VERİYORUZ"

Askıda ekmek uygulamasını yaklaşık 5 yıldır sürdürdüklerini ve Buca Belediyesi'nden de destek aldıklarını belirten fırıncı Edip Velioğlu ise şöyle konuştu:

"Biz, dedelerimizden, babalarımızdan gördük; ihtiyaç sahipleri fırına geldiğinde ekmeksiz geri çevrilmez. Şirinyer, herkesin uğrak noktası. Çok insan geçiyor buradan. Alt kesim de var üst kesim de. İhtiyaç sahiplerini görüyor hayırsever vatandaşlarımız. Sırayı görüyorlar, yardımcı olmak istiyorlar. Bazı müşteriler kendilerine iki ekmek alıyor, para üstünü askıda ekmek için bırakıyor. Hayırsever vatandaşlarımız 100-200 lira yardım yapıyor. Biz de aracı görevindeyiz. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında bağışın yerine ulaşması için çalışıyoruz. Kendimizden de veriyoruz. Bereketinin kaçmaması için sayı tutmuyoruz. Bu fırına gelen hiçbir ihtiyaç sahibini ekmeksiz çevirmedik. Kalabalık bir yer olmasından dolayı buradaki kuyruk uzayabiliyor. Sıra çok uzun ama bu sıraya girip en fazla bir buçuk saat bekliyorlardır. Hele cuma günü yarım saat bekliyorlardır. Bağış gelir gelmez ekmeklerini verip uğurluyoruz. İnsanları kırmadan hem de hayırseverlerin aklında bir şey bırakmadan bağışları yerine ulaştırmaya çalışıyoruz."