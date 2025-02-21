Bu da 'kar' kazası! Pendik'te yokuştan kayan 6 kişi, çöp konteynerine çarpıp yaralandı
Pendik’te kar yağışı sonrası yokuştan kayanlar çöp konteynerine çarparak yaralandı. Kazada yokuştan kayanlardan bir kişinin kolundan, diğer kişinin ise kalçasının kırıldığı öğrenildi. Eğlencenin kazaya dönüştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası karın keyfini çıkarmak isteyenler kendisini sokağa attı.
Bazı vatandaşlar kartopu oynarken bazıları ise yokuştan poşetlerle kaydı. Pendik Kaynarca Mahallesi’nde muşambayla yokuştan kayanlar yaşanan kazada yaralandı.
6 KİŞİ KONTEYNERE ÇARPTI
Muşambayı tutan kişinin dengesini kaybetmesi sonrası yokuştan kayan 6 kişi hızla yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Yokuştan kayanlar arasında bulunan bir kişinin kolunun diğer kişinin ise kalçasının kırıldığı öğrenildi.
Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #Pendik #kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
- Rus fenomenin gizemli ölümü: Kaynar suyun altında kaldı!
- MR kabininde kamera skandalı: İşine son verildi!