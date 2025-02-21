Bu da 'kar' kazası! Pendik'te yokuştan kayan 6 kişi, çöp konteynerine çarpıp yaralandı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:53

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:00

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası karın keyfini çıkarmak isteyenler kendisini sokağa attı.

Bazı vatandaşlar kartopu oynarken bazıları ise yokuştan poşetlerle kaydı. Pendik Kaynarca Mahallesi’nde muşambayla yokuştan kayanlar yaşanan kazada yaralandı.

6 KİŞİ KONTEYNERE ÇARPTI

Muşambayı tutan kişinin dengesini kaybetmesi sonrası yokuştan kayan 6 kişi hızla yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Yokuştan kayanlar arasında bulunan bir kişinin kolunun diğer kişinin ise kalçasının kırıldığı öğrenildi.

Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.