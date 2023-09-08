Bu da oldu... Garsonu 'Yemeği geç getirdin' diyerek darbettiler!

Gemlik'te dinlenme tesisinde yemeğin geç geldiğini öne süren 3 şüpheli, garson Murat Tepe'ye saldırdı. Tekme tokat başlayan, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:16
Bu da oldu... Garsonu 'Yemeği geç getirdin' diyerek darbettiler!
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İstanbul-İzmir otoyolu Gemlik yakınlarındaki dinlenme tesisinde bir şiddet olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; tesiste sipariş verdikleri yemeğin geç geldiğini öne süren 3 kişi ile garson Murat Tepe (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup; tekme, yumruk ve sandalyelerle Tepe'ye saldırdı. Çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sonlanan kavgaya karışan 3 şüpheli, kaçtı.

Başına darbe alan garson Murat Tepe yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tepe'nin alnına dikiş atıldığı öğrenildi. 

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA!

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, denetimli serbestlik ve yurtdışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı. 

KAVGA KAMERADA 

Öte yandan kavga, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masadan kalkan 3 arkadaştan 2'sinin önce tartışıp ardından saldırdığı garsonu tekme tokat darbettiği ve tarafların birbirine sandalye fırlattığı görüldü.


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