Mardin'de 'park yeri' kavgası; 1'i ağır 3 yaralı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:39

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:39

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde, öğle saatlerinde serbest muhasebeci Mehmet Nuri Yiğit (41) ile bir sürücü arasında iddiaya göre; 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktı.

İkilinin yakınlarının da dahil olduğu tartışma, taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Nuri Yiğit silahla, diğer 2 kişi de aldıkları darbeler ile yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yiğit'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.