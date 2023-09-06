Mardin'de 'park yeri' kavgası; 1'i ağır 3 yaralı
Mardin'de 'park yeri' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde, öğle saatlerinde serbest muhasebeci Mehmet Nuri Yiğit (41) ile bir sürücü arasında iddiaya göre; 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktı.
İkilinin yakınlarının da dahil olduğu tartışma, taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Nuri Yiğit silahla, diğer 2 kişi de aldıkları darbeler ile yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Yiğit'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
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