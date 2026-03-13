Bu da oldu: İstiklal Marşı'nı Arapça okuttular! Karaman'daki görüntüler tartışma yarattı: Protokol izlemekle yetindi...

Karaman’da Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü programında yaşananlar tepki çekti.

Program dahilinde öğrenciler İstiklal Marşı’nın bir bölümünü Arapça tercümesiyle okudu.

Sözcü'de yer alan habere göre, şehrin en üst düzey protokolünün katıldığı tören Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sitesinde de yayımlandı.

PROTOKOL İZLEMEKLE YETİNDİ

Etkinliğe Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve diğer mülki idari amirler ile öğretmenler katıldı.

Törende sessiz kalan protokol üyelerinden henüz resmi bir açıklama da gelmezken, programın resmi kurumların dijital mecralarında yer bulması eleştirilerin dozunu artırdı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, uygulamanın münferit bir olay olarak görülemeyeceğini söyledi.

Özbay, İstiklal Marşı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sembolü olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Hangi ülkenin ulusal marşı resmi törende başka bir dilde okunur? İstiklal Marşı bağımsızlık mücadelesinin sesidir. Arapça okunması basit bir tercih değil, Cumhuriyetin ortak sembollerine ve diline yönelik bir yaklaşımın göstergesidir. Anayasamıza göre marşımızın dili Türkçedir.”

İYİ Partili Turhan Çömez ise X'ten yaptığı paylaşımda, "'Türk' çocuklarına, neden 'Arapça' İstiklal Marşı okutuyorsunuz? Derdiniz 'Türkçeyle' mi? Yoksa 'İstiklal Marşıyla' mı?" ifadelerini kullandı.