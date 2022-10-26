Bu da oldu... Scooter'da 1'i 'bebek' 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:14

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı’nda scooter ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadın dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.