Bu da oldu... Scooter'da 1'i 'bebek' 3 kişinin tehlikeli yolculuğu
Adana’da işlek caddedeki scooter'da bir erkeğin arkasında, kucağında bebek bulunan kadınla yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı’nda scooter ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadın dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.
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