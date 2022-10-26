Bu da oldu... Scooter'da 1'i 'bebek' 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

Adana’da işlek caddedeki scooter'da bir erkeğin arkasında, kucağında bebek bulunan kadınla yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:14
Bu da oldu... Scooter'da 1'i 'bebek' 3 kişinin tehlikeli yolculuğu
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Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı’nda scooter ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadın dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. 


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