Antalya'da ölümlü scooter kazası: Yaşamını yitiren çocuklara arkadaşlarından duygusal anma...

Kazanın meydana geldiği yerde apartmanda oturduğunu belirten bir yurttaş, "Ben büyük bir gürültü duydum. Bağırmalar duydum. Baktığımda çocukları kaldırım üzerinde gördüm. Çok fazla fren izi vardı. Sonra sağlık ekipleri geldi. Burada bir doktor vardı, o müdahale etti. Doktor kalp masajı yaptı. Sonra hastaneye kaldırıldı. Hayatlarını kaybettiler. Bugün de arkadaşları gelerek kırmızı karanfil bıraktılar" dedi.