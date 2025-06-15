Bu da oldu... Uganda yeşil pasaporta vize istedi!

Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vize sorunu devam ederken dikkat çeken bir gelişme bu kez Afrika kıtasında yaşandı.

Yeşil pasaporta sahip bir Türk iş insanı, Uganda'ya gitmek isterken vize engeline takıldı. 22 bin lira ödediği uçak bileti yanan iş insanı Türkiye'ye döndü ve online vize başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine de iş insanı, Ankara'ya davet edildi ve kendisine, "Parmak izi vermen lazım, olmadan ülkeye giriş yapamazsın" denildi.

"DÜNYA LİDERİNİN ÜLKESİNE YAPTIĞINA BAKAR MISINIZ?"

Söz konusu gelişmeyi, TBMM'de yaptığı basın toplantısında kamuoyu ile paylaşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "İdi Amin’in ülkesinin, dünya liderinin ülkesine yaptığına bakar mısınız?" sözleri ile tepki gösterdi.

Çömez ayrıca, "ABD de benim diplomatik pasaportumu tanımadı" notunu düştü.