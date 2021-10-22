Bu da ucuz yağ kuyruğu
Sivas’ta toptan satış yapılan bir zincir market 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 59.90 TL’ye düşürünce müşteri ile dolup taştı.
Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde bulunan Bizim Toptan Market, 4,5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL’den satışa çıkardı. Yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti. Market müşterilerle dolup taştı.
Kasalar önünde kuyruklar oluştu. Yağ satışı yoğunluğu gün boyu sürdü.
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