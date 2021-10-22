Bu da ucuz yağ kuyruğu

Sivas’ta toptan satış yapılan bir zincir market 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 59.90 TL’ye düşürünce müşteri ile dolup taştı.

İHA
22 Ekim 2021 Cuma, 22:27
Bu da ucuz yağ kuyruğu
Abone Ol google-news

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde bulunan Bizim Toptan Market, 4,5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL’den satışa çıkardı. Yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti. Market müşterilerle dolup taştı.

Kasalar önünde kuyruklar oluştu. Yağ satışı yoğunluğu gün boyu sürdü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler