Bu defa yer Gaziantep! Liseye gelip öğrenciye ateş açtılar

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 15-16 yaşlarındaki 4 şüpheli, ders saatleri sırasında okul bahçesi duvarına yaklaşarak içerideki öğrencilere bazı isimler sordu.

Şüpheliler, M.M.A. isimli öğrenciyi okul dışına çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri, yanında bulundurduğu kurusıkı tabancayla öğrenciye peş peşe 5 el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3’Ü ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden biri yakalanırken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Gaziantep’te emniyet güçlerinin, son günlerde yaşanan benzer olaylara karşı okullarda denetimlerini artırdığı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.