Bu görüntüler olay olmuştu... İstenen ceza belli oldu!
Sakarya'da ineğe alkollü içki içirip bu anları kayıt altına alan 4 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., ineğe alkollü içki içirip o anları kayda aldı.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli serbest bırakıldı. Akyazı Kaymakamlığı'nca şahıslara toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
- AKP'den de Yargıtay'a tepki geldi
- Hukukçulardan ve siyasilerden büyük tepki
- Hüseyin Çelik'ten sert çıkışı!
- Yargıtay Anayasa’yı ihlal ederse ne olur?
- Özgür Özel'den 'eylem' açıklaması!
- TBMM'de olağanüstü toplantı!
- Yurttaş evsiz kalabilir...
- İşte Erdoğan'ın Yargıtay planı!
- Özel'den Yargıtay'a sert çıkış