Bu görüntüler olay olmuştu... İstenen ceza belli oldu!

Sakarya'da ineğe alkollü içki içirip bu anları kayıt altına alan 4 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

DHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:37
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Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., ineğe alkollü içki içirip o anları kayda aldı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli serbest bırakıldı. Akyazı Kaymakamlığı'nca şahıslara toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.


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