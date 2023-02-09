Bu kadarı pes dedirtti... AFAD kıyafeti giyip evleri soydular
Şanlıurfa’da, yardım kuruluşlarına ait kıyafetleri giyerek riskli görüldüğü için boşaltılan evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Milyonlar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yıkıma uğrayan 10 kentteki arama kurtarma çalışmalarından gelecek güzel haberleri beklerken fırsatçılar yine iş başındaydı.
Şanlıurfa'da 2 şahsın AFAD kıyafeti ile hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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