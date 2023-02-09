Bu kadarı pes dedirtti... AFAD kıyafeti giyip evleri soydular

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 01:23

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 01:23

Milyonlar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yıkıma uğrayan 10 kentteki arama kurtarma çalışmalarından gelecek güzel haberleri beklerken fırsatçılar yine iş başındaydı.

Şanlıurfa'da 2 şahsın AFAD kıyafeti ile hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.