Bu kez Beykoz’da zoraki dönüşüm! Evini boşaltmayanları elektriği ve suyu kesilecek

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:11

AKP’li İstanbul Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde başlattığı tartışmalı kentsel dönüşümün ardından AKP’li Beykoz Belediyesi de ’Tokatköy Kentsel Dönüşüm’ projesi kapsamında evlerini boşaltmayanların elektrik, doğalgaz ve suyunu 20 Haziran’dan sonra iptal edecek.

BirGün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre, Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’deki kentsel dönüşüm projesine ilişkin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 27 Mayıs tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ÇED başvurusu yaptı. Emlak Konut’un proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin maliyeti, 376 milyon 429 bin 500 TL olarak belirlendi. Söz konusu alanın mülkiyetinin AKP’li Beykoz Belediyesi’nde olduğu kaydedilirken projeyi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yapacak. İmar planlama alanı 9,1 hektar büyüklüğünde olurken proje kapsamında 776 konut ve 47 iş yerinin inşa edilmesi planlanıyor.

NÜFUS KATLANACAK

Mevcut durumda proje alanında bulunan 238 adet yapının tamamının ruhsatsız ve imar durumuna aykırı olduğu ileri sürülürken proje öncesinde bu yapıların yıkılacağı bildirildi. Yıkımın sonrasında ise alan, Beykoz Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi için Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.’ye devredilecek.

Ardından da inşaata başlanacak. Planlama alanının mevcut nüfusu yaklaşık bin 715 kişi. Ancak kentsel dönüşüm projesi sonrası nüfusun yaklaşık 2 bin 950 kişi olması bekleniyor. Beykoz İskelesi’ne iki kilometre uzaklıkta yer alan alanın tamamı 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile anılan Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi’nde kalıyor.

Evini AKP’li belediyeye teslim edenlerin evleri yıkılırken Beykoz Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tokatköy kentsel dönüşüm alanında tahliye süresi için geri sayım başladı. Proje alanında 20 Haziran’dan itibaren elektrik, doğalgaz ve su hizmetleri sonlandırılacak” denildi. Bölge sakinleri, kentsel dönüşüm sürecinde yaşananlara tepkili.

40 senedir Beykoz’da yaşayan Süleyman Vural, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını söyledi, belediyenin kendilerini muhatap almadığını belirtti. Vural, şöyle konuştu: “Belediyeyle vatandaş arasında iletişimsizlik var. Yaptıkları hiçbir şeyi bilmiyoruz, proje nasıl yapılacak, hiçbir şeyden haberimiz yok. Önümüze bir belge koyup, ‘İmzalayın, başka bir şeye karışmayın’ diyorlar. ‘280 bin TL gibi bedel var, onu ödeyeceksiniz, başka para ödemeyeceksiniz’ diyorlar ama bunların hepsini sözlü olarak söylüyor. Bundan önce de çok sözler verildi ama tapularımızı vermediler. Tapular Beykoz Belediyesi’nde olduğu için, ‘Yer bizim, boşaltın, kentsel dönüşüm yapacağız’ diyorlar.”

AMAÇ BİZİ GÖNDERMEK

Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sadece dönüşümün adaletli şekilde yapılmasını istiyoruz. Belediyeden randevu talep ediyoruz ama vermiyorlar, ‘Biz ne dersek, o olur’ tavrındalar. Mahkemeye vermeye karar verdik. Toplam 660 hak sahibi var, bunun 350’si onay verdi, 300 kişi de yerinde oturuyor. 83 tane davamız var, birçoğunda yürütmeyi durdurma aldık. Evini Beykoz Belediyesi’ne teslim edenlerin evleri yıkılıyor. Onlarca ev yıkılmıştır. Burada bedelsiz bir şekilde binaları yapmak var, neden bedelli yapıyorlar? Bunlara inanmıyoruz, amaçları bizi barındırmak değil, bizi buradan göndermek. 280 bin TL, akla ziyan bir rakam, bu bu ekonomik şartlarda böyle bir şey olmayacağını herkes bilir. Resmi olarak hiçbir şey sunmadılar, sunmuyorlar. Hep mağduriyet yaşıyoruz.”

AYNI FETİHTEPE GİBİ

CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ise yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “Defalarca uyardık, ikaz ettik, dönüşüm doğal hakları ama mantık aynı Okmeydanı Fetihtepe’deki gibi. Süreci şöyle işletiyorlar, ‘Şu kâğıdı imzala, binaları yapacağız, sana da ev veririz.’ Ama ne burada hiçbir şey belli değil, ne yapacakları belli değil. Bu kadar kaba bir yaklaşım var. Tebligatlar gönderilmiş ve 20’sine kadar süre belirlenmiş. ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışıyla ilerliyor süreç. Beykoz’daki yap stoğu kötü, bunun olması lazım ama bu şekilde değil. ‘Hadi, çık git, şimdi buraya zengin insanlar otursun’ anlayışı doğru değil.”

BUNA ‘RANTSAL DÖNÜŞÜM’ DENİR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ’Tokatköy Kentsel Dönüşüm’ projesini 27 Nisan’da Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Tokatköy Mahallesi afet altındaki bölge olarak ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır. Ancak süreç boyunca yaşanılanları gördüğümüzde amacın kentsel değil, rantsal dönüşüm olduğudur. Proje alanı 662 hak sahibine ait 238 bina bulunaktadır. Beykoz Belediyesi çoğunluğu gerekçe göstererek yıkım ve tahliye işlemleri başlatmak istemektedir. Fakat açılan davalarda görüldüğü üzere verilen muvafakat imzası 336’dır ve çoğunluk onay vermemiştir” dedi.

CHP’li Altay, Kurum’a şu soruları yöneltti:

Proje detaylı olarak hak sahiplerin neden sunulmamaktadır?

İmzalatılmak istenen muvafakatnamede kişilerin haklarını garanti altına alan maddeler neden yoktur?

Beykoz Belediyesi ülkenin ekonomik koşullarını dikkate almadan verilen 1500 TL kira yardımı ile mahalle sahiplerinin sahip oldukları evlerden daha dayanıksız evlere taşınmasına neden duyarsız kalmadır?