Bu kez sağlık çalışanları alkışladı: Emeğimizle alay ettiniz!
Sağlıkçılar TBMM Genel Kurulu’na teklif olarak sunulan yeni özlük hakları düzenlemesine tepkisini dile getirmek amacıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de iş bıraktı. Salgın sürecinin isimsiz kahramanları olan ve halkın alkışlarla teşekkür ettiği sağlık camiasının emekçileri bu kez yaşadıkları maddi taleplerini duyurmak ve yaşadıkları hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla bulundukları sağlık tesislerinin önünde alkışlarıyla Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti.
Son dönemde artan şiddet olayları ve yaşadıkları diğer sıkıntıları dile getiren sağlıkçılar adına İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, yaptıkların grevin ilerleyen süreçte yeniden devam edeceğini ilan etti.
Kaynak “Yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken, sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü grev eylemimiz son değil. Bu bir itiraz, mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspının karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.
Video Haberler
- Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'
- Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
- Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı
- Songül Karlı'yı dolandıran eski eşe hapis istemi
- Kadın öğrencilere 'böyle giyinemezsiniz' tacizi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Boğazı kesilerek katledilmişti: Müebbet istemi
- Fenerbahçe sahaya indi! Jesus’tan takıma ilk sözler
- Milli maçta Ülkede mülteci istemiyoruz sloganı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- Litresi 30 TL'ye dayanmıştı: Benzine indirim geldi