Bu kez sağlık çalışanları alkışladı: Emeğimizle alay ettiniz!

15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:46

Son dönemde artan şiddet olayları ve yaşadıkları diğer sıkıntıları dile getiren sağlıkçılar adına İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, yaptıkların grevin ilerleyen süreçte yeniden devam edeceğini ilan etti.

Kaynak “Yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken, sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü grev eylemimiz son değil. Bu bir itiraz, mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspının karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.