Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı ailenden 7 yaralı
Elazığ'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Feci kaza, akşam saatlerinde kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Sakabaşı ve Sarıtaş köyü mevkisinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 23 ABT 211 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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