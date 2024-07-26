Burdur’da yoldan çıkan otomobil araziye savruldu: 8 yaralı

Burdur’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki araziye savrulan otomobildeki 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:57
Burdur’da yoldan çıkan otomobil araziye savruldu: 8 yaralı
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Feci kaza, Karamanlı ilçesi Kağılcık köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametinden Çavdır istikametine seyreden Savaş Şükrü M. (27) idaresindeki 07 HSU 66 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye savruldu.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Şebnem D. (37), Hatice Ş. (57), Adem Ö. (11), Melisa M. (27), Aylin D. (11), Lina Su D. (5) ve İlyas M. (2) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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