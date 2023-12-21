Bu sefer de çekicide uyuşturucu bulundu!

Kayseri'de, polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan çekicide 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü C.E. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:09
Bu sefer de çekicide uyuşturucu bulundu!
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.E.'nin il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi aldı. 

Bunun üzerine şüphelinin kullandığı çekici, Ankara-Kayseri yolu uygulama noktasında durduruldu. 

Yapılan aramalarda, 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.E., polis merkezine götürüldü.


Kayseri uyuşturucu çekici

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