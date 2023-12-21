Bu sefer de çekicide uyuşturucu bulundu!
Kayseri'de, polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan çekicide 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü C.E. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.E.'nin il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi aldı.
Bunun üzerine şüphelinin kullandığı çekici, Ankara-Kayseri yolu uygulama noktasında durduruldu.
Yapılan aramalarda, 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.E., polis merkezine götürüldü.
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