Uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:00

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, geçen gün Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere ait 2 adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 hassas terazi, bir sentetik uyuşturucu hap, bir uyuşturucu kullanma aparat (payp), bir av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği ve 8 bin 70 TL para ele geçirildi.

Olaya karışan 6 şüpheli ise, yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceğini açıkladı.