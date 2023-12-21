Uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!

Altıeylül'de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik 2 adrese operasyon düzledi. Operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu, ateşli silah ve para ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:00
Uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, geçen gün Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere ait 2 adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 hassas terazi, bir sentetik uyuşturucu hap, bir uyuşturucu kullanma aparat (payp), bir av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği ve 8 bin 70 TL para ele geçirildi.

Olaya karışan 6 şüpheli ise, yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceğini açıkladı.


Balıkesir Emniyet Operasyon şüpheli uyuşturucu

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