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Bu tarihlere dikkat! İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı

Bu tarihlere dikkat! İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı

6.06.2026 08:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bu tarihlere dikkat! İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı

İstanbul’da orman yangınları riskinin önüne geçebilmek amacıyla 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı.
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İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı.

Karar İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu. Valilik, kentte orman yangınları riskinin önüne geçebilmek amacıyla bir dizi önlem aldı.

8 Haziran-15 Ekim arasında yasağın uygulanacağını bildiren Valilik, karar kapsamında belirlenen mesire alanları, tabiat parkları, korular ve şehir ormanları dışında kalan tüm ormanlık alanlara yaya veya araçla giriş yasaklandı.

Ayrıca; anız yakılması, tarla ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi de yasaklandı.

Valilik, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle de oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

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