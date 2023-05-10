Bu uyarıya dikkat! Seçmen kâğıtlarını saklayın!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:51

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:28

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 3 gün kala, teknik ayrıntılara ilişkin uyarılar da devam ediyor.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "Seçmen bilgi kağıtlarını saklayın!" başlıklı bugünkü köşesinde, 14 Mayıs seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili seçmenlere bazı uyarılarda bulundu.

"SANDIK KURULU BİLGİ KÂĞITLARINI ALMAYACAK"

Seçmen kâğıtlarının saklanması gerektiğine dikkat çeken Aydemir, yurttaşlarla şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşa ulaşan seçmen bilgi kağıtları ile ilgili kritik bir uyarıda bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığına karşın, sandık kurulu bilgi kağıtlarını almayacak. Normalde bilgi kağıtları sandık kuruluna bırakılırdı.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda, 'Sandık numaram kaçtı? Seçmen listesinde kaçıncı sıradaydım?' gibi kaygılar oluşmasın diye bilgi kâğıtları seçmene geri verilecek. Böylelikle sandık kurulları boşa meşgul edilmeyeceği gibi bundan kaynaklı bir yığılmanın da önüne geçilecek. Vatandaş, 14 Mayıs’ta oyunu kullandıktan sonra bilgi kağıdını unutmayıp geri alsın. Çünkü ikinci tura kalacak seçimde aynı sandıkta ve aynı sıra numarasında oylarını kullanacaklar…"

"OYUNUZUN GEÇERSİZ SAYILMAMASI İÇİN..."

Bülent Aydemir, oy pusulaları ve oy kullanımı ile ilgili de, şu kritik ayrıntılara dikkat çekti:

"Oyunu kullanacak vatandaş, pusulanın filigranlı, zarf ve pusulaların mühürlü olduğuna dikkat ederken aynı zamanda pusulanın veya zarfın üzerinde işaret, çizik, yırtık, nokta bulunup bulunmadığına da hassasiyet göstermeli.

Bu seçimde, oyunu kullanacak vatandaşa önceki seçimlerdeki gibi ıstampa veya mühür verilmiyor. Bunun yerine içe doğru dönüp mürekkebi alan ve damgayı pusulaya basan kaşe veriliyor. Kaşe mührün, katlama sırasında karşı tarafa geçme olasılığı düşük olmasına rağmen, yanlış katlama sonucu mührün birden çok çıkma ihtimali var. Oyunuzun geçersiz sayılmaması için buna dikkat etmelisiniz."