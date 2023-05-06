Seçim güvenliği için koordinasyon

Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği ve Halkevleri, yaptıkları ortak açıklamayla seçim güvenliği için bir araya geldiklerini açıkladı.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00
Seçim güvenliği için koordinasyon
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Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği ve Halkevleri, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube’de bir basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın açıklamasını okuyan SOL Parti İstanbul İl Başkanı avukat Deniz Demirdöğen, İstanbul Seçim Güvenliği Koordinasyonu‘nu kurduklarını açıkladı.

Demirdöğen, “14 Mayıs seçimlerinin olağan şartlarda gerçekleşmesi durumunda Erdoğan ve Cumhur İttifakı büyük bir yenilgi yaşayacaktır. İstanbul seçimlerinde sandığın devrilmesine kadar her türlü usulsüzlüğe ve hileye başvurmuş bir iktidar ve onun aparatı haline gelmiş YSK eliyle 14 Mayıs seçimlerine gidiyoruz” dedi.


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