Bu yıl da Atatürk ve Samsun’un simgeleri yok

Samsun'da 21-29 Haziran tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nde bu yıl da Atatürk vurgusu yer almadı.

Festival için hazırlanan afişlerde, kentteki kamu kurumlarının dış cephelerinde yerini alırken afişlerde Onur Anıtı yerine “Samsun” yazısının yer alması dikkat çekti. Afişlerde Onur Anıtı’nın yanı sıra Atatürk ve Samsun’un simgelerinden Bandırma Vapuru, İlkadım Anıtı da bulunmuyor.

Geçen yılki afişlerde, şehrin simgesi haline gelen Onur Anıtı’nın yok sayılması tepki çekmiş, bunun üzerine festival direktörü Selim Terzi, “Atatürk kırmızı çizgimizdir” diyerek durumun seneye düzeltileceğinin sözünü vermişti.

Terzi, basın toplantısında “Onur Anıtı yerine neden Saat Kulesi kullanıldı? Samsun’un simgesi Saat Kulesi mi” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Kültür Yolu’nun tek bir logosu var. Bu şehirlere özgü bir çalışma. Her sene o şehirden kültür ve turizm ikonu seçiliyor. Bakanlığımıza bağlı arkadaşlarımız tema çalışması yaptı. Saat Kulesi’ni seçmişler. Atatürk, kırmızı çizgimizdir. Samsun şehrinin hassasiyetini de anlayabiliyorum. Seneye düzelteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.