Bu yıl için 5.3 milyar lira ödenek ayrıldığı, 130 bin personel görevlendirildiği bildirildi: Tekin’e göre okullar tertemiz!

Milletvekilleri, devlet okullarındaki temizlik koşullarına ilişkin kendilerine gelen şikayetleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu. Bakan Tekin, milletvekillerinden gelen soru önergelerine ortak yanıt verdi. Yanıta bakılırsa bu konuda okullarda hiçbir sorun yok. Yanıtta, okulların tüketime (kırtasiye, temizlik, bakım, onarım, elektrik, su vb.) yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödeneklerin bütçede yer aldığı, kurumların bağlı bulundukları genel müdürlükler tarafından ihtiyaç ve talep doğrultusunda kullandırıldığını bildirildi.

Yanıta göre, Türkiye genelinde devlet okullarının temizlik ve hijyen malzemesi temini için; 2024 yılında 3 milyar 141 milyon 874 bin TL, 2025 yılında 4 milyar 491 milyon 782 bin TL ve 2026 yılında 5 milyar 377 milyon 989 bin TL ödenek tahsis edildi.

Okul ve kurumlarda, bakanlığın 48 bin kadrolu temizlik personeline ek olarak; temizlik hizmetini yürütmek üzere 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı ve valiliklerce 12 bin temizlik personeli desteğinin sağlanmasıyla toplamda 130 bin temizlik personeli görevlendirildiği belirtildi.

BELGE BİLE VERİLMİŞ!

Yanıta göre, okullarda mevcut temizlik hizmetlerinin yürütülmesinin yanı sıra hizmetin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla bakanlık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” de imzalandı. Bu kapsamda hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu” doğrultusunda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında denetim ve belgelendirme faaliyetleri yürütüldü. Başvuruda bulunan 30 bin 396 okulun 30 bin 392’si “Okulum Temiz Belgesi” aldı.

Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda hijyen yetersizliği ile ilgili ihbar ve şikâyetler olursa ilgili bakanlık/valilik makamından alınan olura istinaden müfettiş marifetiyle inceleme-soruşturma işlemi başlatıldığı, iddiaların doğrulanması halinde durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre ilgili mevzuat maddelerinde belirlenen yaptırımların teklif edildiği kaydedildi.

ASLINDA YETERSİZ

Bakanlığın bu yanıtı ile toplam okul, öğrenci ve öğretmen sayısı karşılaştırıldığında ödenek ve temizlik personeli sayısının yetersizliği ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 Örgün Eğitim İstatistikleri’ne göre, devlet okullarında 15 milyonun üzerinde öğrenci var. Devlet okullarındaki öğretmen sayısı da 1 milyonun üzerinde. Örgün eğitimde 59 bin 336 devlet okulu bulunuyor. Bu veriler, okullara daha fazla kaynak ve personel ayrılması gerektiğini ortaya koyuyor.