Bu yollara dikkat... Bayram yoğunluğu başladı!

Bolu’da, bayram tatili nedeniyle tatilcilerin erkenden yola çıkmasıyla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı trafik yoğunluğu başladı. Akıcı trafik havadan da görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:21
Bu yollara dikkat... Bayram yoğunluğu başladı!
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Bolu Dağı Tüneli mevkiinde ise akıcı trafik havadan dron ile de görüntülendi.

Bugün öğle saatlerde başlayan akıcı yoğunluğun gün içinde ve cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.


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