Bu yöntemlere kanmayın! İstanbul'da polislerden 'iletişim yoluyla dolandırıcılık' uyarısı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:52

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 12:52

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi ve Yunus Timlerinin desteği ile İstanbul'un 39 ilçesinde çalışma başlattı.

Toplu taşıma duraklarındakilerle minibüs, otobüs, taksi şoförleri ve yurttaşları "iletişim yoluyla dolandırıcılık" ile ilgili bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı.

YÖNTEMLERİ ANLATTILAR

Ekipler, Harem Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çeşitli firmalarda çalışanlar ve yurttaşlara, dolandırıcıların telefon ile internet üzerinde kullandıkları yöntemleri anlattı.

Bunlara engel olunması için yapılması gerekenleri aktaran polis ekipleri, hiçbir polisin telefonda para istemediğini belirterek, dolandırıcılara kanmamaları gerektiği konusunda yurttaşları uyardı.