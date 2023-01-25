Bu yöntemlere kanmayın! İstanbul'da polislerden 'iletişim yoluyla dolandırıcılık' uyarısı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "iletişim yoluyla dolandırıcılık" konusunda yurttaşlara uyarı yapıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi ve Yunus Timlerinin desteği ile İstanbul'un 39 ilçesinde çalışma başlattı.
Toplu taşıma duraklarındakilerle minibüs, otobüs, taksi şoförleri ve yurttaşları "iletişim yoluyla dolandırıcılık" ile ilgili bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı.
YÖNTEMLERİ ANLATTILAR
Ekipler, Harem Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çeşitli firmalarda çalışanlar ve yurttaşlara, dolandırıcıların telefon ile internet üzerinde kullandıkları yöntemleri anlattı.
Bunlara engel olunması için yapılması gerekenleri aktaran polis ekipleri, hiçbir polisin telefonda para istemediğini belirterek, dolandırıcılara kanmamaları gerektiği konusunda yurttaşları uyardı.
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