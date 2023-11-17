Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, taburcu oldu

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:41

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:41

Geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde kaza geçirerek, hastaneye kaldırılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Sosyal medya hesabından ailesi ile beraber çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Başkan Kılıç, tedavi süreci boyunca kendisini arayan soran, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Başkan Kılıç, mesajında” Geçirdiğim talihsiz kaza sonucu ziyaret ederek, arayarak, mesaj göndererek desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Taburcu oldum, ailemle birlikte evimizdeyiz. Desteklerinizle birlikte kendimi çok daha iyi hissediyorum. En kısa sürede, çalışmalarına ara vermeden devam eden mesai arkadaşlarımla birlikte olacak, Yarının Buca’sı için çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız” dedi.