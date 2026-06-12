Buca Belediyesi başkanvekili Hüseyin Benzer kimdir? Buca Belediyesi başkanvekili kim oldu?

Buca Belediyesi başkanvekilinin kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Buca Belediyesi başkanvekili Hüseyin Benzer kimdir? İşte ayrıntılar…

BUCA BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ HÜSEYİN BENZER KİMDİR?

Hüseyin Benzer, Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu. 2013 yılında CHP Buca İlçe Başkanı adayı oldu.

Hüseyin Benzer 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Buca Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.

BUCA BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

Yapılan seçimin ilk turunda 29 oy geçerli 14 oy geçersiz sayıldı. Hüseyin Benzer 17, Veli Balyemez 12 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda ise iki partiden de fire olmadı. Benzer 25, Balyemez 18 oy aldı.