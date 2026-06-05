Buca Belediyesi operasyonunda Başkan Görkem Duman tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

GÖRKEM DUMAN TUTUKLANDI

Buca Belediyesi soruşturmasında hakimlik sorguları tamamlanan 54 şüpheli arasında bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç, önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı.

54 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇAĞATAY GÜÇ: "ADALET SARAYLARI SADECE BİNADAN İBARET HALE GELMİŞ"

Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Yaşanan sürece tepki gösteren Güç, adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu düzen değişecek" dedi.

Soruşturma sürecinin toplumda adalet duygusunu zedelediğini söyleyen Güç, "Bu süreç İzmir açısından da ülke açısından da insanların adalete olan güvenini azaltıyor. Her zaman süreçler doğru ilerlemiyor. İktidarın devlet yönetimi anlayışı da doğru bir anlayışla ilerlemiyor. İnsanların adalete ve hukuka olan güveni azalmış durumda" diye konuştu.

"ADALET SARAYLARI SADECE BİNADAN İBARET HALE GELMİŞ"

Adliye önünde açıklama yapan Güç, "Bizler her seferinde Adalet Sarayı'na geliyoruz ama maalesef görüyoruz ki adaletin hiç solunmadığı, sadece binadan ibaret olduğu alanlar haline gelmiş. Bu sürdürülebilir değil. Bu milletin gönlünde yer edemez" ifadelerini kullandı.

"SABAHIN KÖRÜNDE BASKINLAR YAPILDI"

Operasyonların yürütülüş biçimini eleştiren Güç, "Normalde belediyecilik anlamında işletilmesi gereken süreçler işletilmemiş. Sabahın köründe baskınlar yapılmış. Ailelerin gözleri önünde bürokratlar, memurlar ve işçiler evlerinden alınmış. Hayatlarında karakol görmemiş insanlar bunlar. Suçlu gibi muamele görmeleri kolay unutulacak şeyler değil" dedi.

"BU YARALAR GÖNÜLLERDE KALIYOR"

Yaşananların yalnızca gözaltına alınanları değil ailelerini de etkilediğini belirten Güç, "Bunlar ailelerin gözünde kolay şeyler değil. Unutulan şeyler de değil. Gönüllerde yara olarak kalıyor. Bu yaraların ileride mutlaka bir karşılığı oluyor" diye konuştu.

"KİMSENİN UMUTSUZ OLMASINA GEREK YOK"

Sürecin değişeceğini savunan Güç, "Kimsenin umutsuz olmasına gerek yok. Bu uzun vadede sürdürülebilir bir iş değildir. Adaletin sağlandığı, insanların mutlu olduğu, herkesin kendisini güvende hissettiği günler çok yakında gelecek" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİMİ MİLLET SAĞLAYACAK"

Konuşmasının sonunda ise Güç, "Tüm arkadaşlarımıza, ailelerine, belediyeci arkadaşlarımıza ve oradaki sevgili insanlara geçmiş olsun. Sürecin en yakın zamanda değişeceğine inanmaları gerekiyor. Çünkü millet bizimle. Biz güçlüyüz ve bu güç en yakın zamanda seçimle beraber değişimi sağlayacaktır" dedi.