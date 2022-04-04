Buca Belediyesi’nden çiftçiye gübre desteği
İzmir'de Buca Belediyesi, bamya ve kavun üretiminde kullanılmak üzere ilçedeki çiftçilere gübre dağıtımına başladı.
Buca’da Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın pandemi başında başlattığı Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Progı ile üreticiye destek veren Buca Belediyesi, bamya ve kavun üretimi yapan çiftçiye gübre desteğine başladı. Geçen yıla oranla bu yılki gübre fiyatlarının yüzde 300 zamlı olduğunu belirten çiftçiler, verdiği destekten dolayı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür etti.
"YÜKÜMÜZ HAFİFİLİYOR"
Kırklar Mahallesi Muhtarı Sinan Öğüt, “Yeni dünyada, ‘dünyayı doyuran ülke gelecekte dünyanın lideri olmaya adaydır’ vizyonuyla hareket edilmekte. Çiftçinin son zamanlarda girdi maliyetlerinin yüksek olması ve iktisadi koşulların bu yönde seyretmesi sebebiyle yerel yönetimlerimizin ciddi manada tarıma katkı sundukları ortadadır. Bu sayede kırsal mahallelerimiz popüleritesini artırmaktadır. Halkçı belediye başkanımız sayesinde yükümüz hafiflemektedir” dedi.
"ÜRETİCİ SEVİNDİ"
Doğancılar Mahallesi Muhtarı Nebahat Coşkun, “Üretimde sıkıntı yaşanıyor. Gübre pahalı, herkes bamya dikmekten vazgeçmeye başladı. Ben de belediyeye başvurdum, çok teşekkür ederiz bize yardımcı oldular. Gübre desteği verdiler, vatandaş da sevindi” diye konuştu. Çiftçi Osman Sadık Sezgin, “Ülkenin içinde bulunduğu şartlar gereği üreticiler unutuldu. Girdi maliyetleri çok yükseldi, dolayısıyla üretici kesimi ürünlerini ekip biçemiyor. Hasatlar çok düştü. Buca Belediyesi’nin gönderdiği destekle bir nebze olsun bir şey yapmaya çalışacağız” dedi. Maliyetler yüzünden çiftçiliği bıraktıklarını belirten Habibe Çınar ise verilen destek ile yeniden bamya üreteceklerini söyledi.
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