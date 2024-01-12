Buca Cezaevi alanının planları askıya çıktı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:08

Güncelleme: 12.01.2024 - 11:08

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onayıyla askıya çıkan planlar 30 gün askıda kalacak ve itirazın olmadığı durumda ise planlar yürürlüye girecek.

MURAT AYDIN: MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen ve Buca cezaevi arazisinin yeşil alan olarak halkın kullanımına sunan imar planı askıya çıktı. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere bu aşamaya gelinmesini sağlayan herkese teşekkürler. Mutlu ve gururluyuz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı alan ile ilgili kendi planlarını askıya çıkarmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası tarafından İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.