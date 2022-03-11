Buca Cezaevi’ne ilk kepçe vuruldu

11 Mart 2022 Cuma, 05:45

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan, 1956 yılında yapımına başlanan ve 1959 yılında hizmete açılan Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.9’luk deprem sonrasında hasar almıştı. Depremin ardından cezaevinde bulunan mahkumlar, farklı cezaevlerine nakledilmişti. cezaevi, mahkumların nakledilmesinin ardından 17 Mayıs tarihinde resmen kapandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı. İhaleyi alan firmanın yetkilileri, 45 gün içinde yıkım işlemini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Bugüne dek 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı, pek çok filme sahne olan cezaevinde, 62 yıllık dönem yıkıma başlanmasıyla sona ermiş oldu. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Hizmetin siyaseti olmaz, Buca Cezaevi'nin kent içinden kaldırılması için uzun süreden beri verdiğimiz mücadelede son aşamaya gelindi. Buca Cezaevi'nin yıkım ihalesinin ardından ilk kepçe vuruldu, yıkım başladı. Bu sayede Buca artık yeni yoluna da kavuşacak” dedi.