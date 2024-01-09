Buca Metrosu için ‘Köstebek’ kazıya başladı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:37

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, General Asım Gündüz İstasyonu’nda kurulumu tamamlanan ve kazı çalışmalarına büyük hız kazandıracak tünel açma makinesinin (TBM) startını verdi. Törene CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, bürokratlar, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, İzmirliler ve basın mensupları katıldı. Başkan Soyer'in konuşması sırasında sık sık “İzmir seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı.

SOYER: İZMİR İÇİN YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYDUK

Beş yıl önce göreve başladığında “O metro Buca’ya gelecek” dediğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “O günü dün gibi hatırlıyorum. Kimse bunu başarabileceğimize inanmadı. ‘Bu kadar parayı nereden bulacak?’ diyenler oldu... Türlü hamlelerle İzmir’e bu devasa yatırımın gelmesini engellemek istediler... ‘Zamanında bunu bütün belediye başkanları vadetti ama olacak iş değil’ diyenler oldu... Peki, biz ne yaptık? İzmir için yüreğimizi ortaya koyduk. Yaşadığımız felaketlere, pandemiye ve ekonomik krize rağmen hiçbir zaman yılmadık. Koşullar ne kadar zor olursa olsun mazeret değil, icraat ürettik. Ve bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde diyebiliyoruz ki: ‘Söz verdik, yaptık!’. O metroyu Buca’ya getireceğiz” diye konuştu.

“KİMSENİN CEBİNDEN 1 KURUŞ ÇIKMADAN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Buca Metrosu’nun fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından olduğunu hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Merkezi hükümetin tek bir kuruş desteği olmadan İzmir’e kazandırdığımız bu yatırım bir raylı sistem devrimidir. Bütün devrimler gibi bu devrim de büyük bir kararlılık ve yoğun bir çalışmanın eseri. Hiç kimseye müdana etmeden, boyun eğmeden... 7 gu¨n 24 saat hizmet ilkesiyle çalışarak gerçekleştirdiğimiz bu devrimin tek bir kaynağı var. Bu şehre duyduğumuz hizmet aşkı. Yüksek kredi notumuz sayesinde Buca Metrosu için 4 yıl geri ödemesiz, 12 yıl vadeli 490 milyon Euro’luk yatırım finansmanı sağladık. Bu rakam ilk duyulduğunda devasa bir rakam gibi gelebilir. Fakat yaptığımız fizibilite çalışması şunu gösteriyor. Günde 400 bin vatandaşımızın kullanacağı Buca Metrosu yılda 45 milyon Euro ciro yapacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Metro hattımız işler vaziyete geldiğinde kredisini kendi kendine ödeyebilecek. Bu nedenle Buca Metrosu dünyada fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde bir metronun kendi finansmanını karşılama süresi ortalama 30 yılken biz bunu yarı süresinde gerçekleştireceğiz. İzmir tarihinin en büyük yatırımını, bu büyük raylı sistem devrimini, kimsenin cebinden 1 kuruş çıkmadan gerçekleştireceğiz. Bu gurur bizim. Bu gurur İzmir’in” dedi.

“2025 YILININ ARALIK AYINDA, O TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞI GÖRECEĞİZ”

Proje hakkında bilgi veren Soyer, Forbes Caddesi’nin girişine sayaç koyduklarını, 890 günden geriye saydığını söyleyerek, “Metromuz, İzmir’de trafiğin en yoğun olduğu bölgede, en kalabalık ilçemiz Buca’da sizlere derin bir nefes aldıracak. Buca’nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. 13 buçuk kilometrelik Buca Metrosu’ndan günde 400 bin hemşerimiz yararlanacak. Yani her 10 İzmirliden 1’i Buca Metrosu’nu kullanacak. Metromuz, ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde 90 saniyede bir hareket edecek. Hat üzerinde her biri altı vagondan oluşan tam 20 tren seti çalışacak. Bugün ‘köstebek’ dediğimiz tünel sondaj makineleri TBM’ler yerin altına iniyor. 2025 yılının Aralık ayında, o tünelin sonundaki ışığı göreceğiz. 90 metre uzunluğunda ve 6,5 metre çapında olan 2 TBM ile başlatacağımız tünel kazıları, önümüzdeki aylarda toplamda 4 TBM ile sürdürülecek. Şu anda bu şantiyede 500’den fazla emekçi 24 saat boyunca İzmir tarihinin en büyük yatırımını bitirmek için çalışıyor. Hedefleri metronun ilk etabı olan Üçyol Şirinyer arasını Haziran 2026’da tamamlamak. İlk etap bu olacak. Son teknolojiye sahip makinelerimiz ve özverili personelimiz sayesinde, Üçyol – Buca arasında tam 11 duraktan oluşan Buca Metrosu’nu hiçbir gecikme olmadan bitireceğiz” dedi.

“BUCA METROSU İLE ÜÇ HATTIMIZI BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ”

Buca Metrosu’nun devrim niteliğinde çok önemli bir özelliği daha olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Buca Metrosu ile üç raylı sistem hattımızı birbirine bağlıyor, İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. Buca Metrosu; Narlıdere-Bornova metro hattı ile Üçyol’da, İZBAN ile Şirinyer’de ve önümüzdeki dönemde yapacağımız Karabağlar-Gaziemir metrosu ile General Asım Gündüz istasyonunda kesişecek” şeklinde konuştu.

“DAİMA CUMHURİYET, DAİMA İZMİR!”

Raylı sistem yatırımları konusunda Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştiren, Narlıdere ve Çiğli için müjde veren Başkan Soyer, “Bu şehirde Ulaştırma Bakanlığı’na ait tek bir ‘U’ harfi yok. Türkiye’de kendi metro hattını, sadece kendi imkanlarıyla yapan tek bir belediye var. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Şu anda 3 ayrı hafif raylı sistemin inşaatı harıl harıl devam ediyor. Her birinde yüzlerce personelimiz alın teri döküyor. Önümüzdeki Şubat ayında Cumhuriyet tarihine altın harflerle yazılacak iki büyük açılışımızı daha müjdelemek isterim. Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı. İzmir’i demir ağlarla örme hedefimizin çok önemli iki ayağını oluşturan bu projeleri görev sürem içinde tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Bu tarihi günde, sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. İzmir’in bugüne kadar gasp edilen hakkını İzmir’e geri vereceğiz. Oyunu her zaman demokrasiden, laiklikten, Cumhuriyet’ten ve Atatürk’ten yana kullandığı için cezalandırılan, üvey evlat muamelesi gören İzmir’in hakkını kimseye yedirtmedik. Yedirtmeyeceğiz! İzmir’den 40 alıp, 1 veren bu harami düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz! Bunu beş yıldır yaptığımız gibi yine hep birlikte, omuz omuza başaracağız. Bizi seçtiniz, biz de hizmet etmek için buradayız ve sizlerin takdirleriyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Raylı sistem devrimimiz Buca Metrosu, Cumhuriyetimizin 100. yaşına ve İzmir’e armağan olsun. Daima Cumhuriyet, daima İzmir!” diyerek sözlerini tamamladı.