Buca Metrosu'nun inşaatı tam gaz devam ediyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu hattında inşaat çalışmalarına başladı. Çalışmalar, yaklaşık 21,5 milyon euro tutarındaki ilk kaynağın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) sağlanmasının ardından hız kazandı. İlk etapta Karabağlar General Asım Gündüz Mahallesi'nde yer alacak istasyonun inşaatı ve tünel kazılarının başlayabilmesi için alanda düzenleme çalışmaları yapıldı.

ERGENEKON: AĞAÇLARIN TAMAMINI KURTARIYORUZ

Tünel kazılarına başlanabilmesi ve General Asım Gündüz İstasyonu’nun inşa edilebilmesi için Muammer Yaşar Bostancı Parkı ile Şelale Parkı’nda bulunan ağaçlar özel teknik ve ekipman kullanılarak taşınacak. Ağaçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda bakıma alınarak korunacak.

Alanda üç-dört aylık çalışma yaptıklarını ve ağaçları tek tek incelediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Oğuz Ergenekon, “Ağaçların tamamını kurtaracak şekilde bir çalışma yaptık. Mevcut ağaçlarımızı özel makinelerle fidanlığımıza nakledeceğiz. İstasyonumuz bittiğinde yani bir buçuk, iki sene sonra bu alanda daha çok miktarda ağaç olacak. Taşıyıp bakımını yaptığımız ağaçların yanı sıra yeni ağaçlar da dikeceğiz. Gönül isterdi ki boş arazilerimiz olsun ve şantiye alanları oluşturalım. Ama İzmir’de böyle alanlar bulmak çok zor, neredeyse imkansız. Hedefimiz her zaman başkanımızın da çevreci vizyonu doğrultusunda mevcutta aldığımız araziyi eskisinden daha yeşil, kentlinin kullanımına daha uygun olacak şekilde teslim etmektir. Bu hedef doğrultusunda da çalışıyoruz” dedi.

TÜNEL AÇMA MAKİNELERİ İZMİR'E GELDİ

Buca Metrosu'nun startını verdiklerini vurgulayan Ergenekon, "Bu istasyon bölgesinden Buca yönüne kazılarımız devam edecek. Şu an üç tünel açma makinemiz İzmir’e ulaşmış durumda. Bakımları yapılıyor. Makinelerimiz kazıya başlayacak. Buca yönünden de kazı çalışmaları başlayacak. Yaklaşık dört, dört buçuk yıl içinde de Bucalılar’a metroyu kullandırmayı hedefliyoruz. İzmir’in gelmiş geçmiş en büyük yatırımlarından birisi. Başkanımız sürekli takip etti, yönlendirdi. Başkanımızın söylediği gibi 'O metro Buca’ya gelecek' ve gelmeye başlıyor" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN SOYER'E TEŞEKKÜR

Konak Zafertepe Mahallesi Muhtarı Nuran Dursun da, “Metronun aktarma istasyonu bizim mahallemizden başladığı için mutluyuz. Ağaçlarımızda bir sıkıntı olmayacak. Ağaçlar metro çalışması bittikten sonra parkımıza geri getirilecek. Buca Metrosu mahallemize değer katacak ve ulaşım sorunumuzu çözecek. Tunç Soyer başkanıma böylesi önemli bir yatırımı ilçemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUCA’NIN TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Buca Metrosu’nun tünel ve istasyonların yapım işi 3 milyar 921 milyon 498 bin TL tutarındaki sözleşme bedeliyle tamamlanacak ve hatta çalışacak trenlerle 765 milyon Euro’ya mal olacak.

Buca Metrosu hizmete alındığında Buca ile Üçyol arasında ulaşım kolaylaşacak. Üniversite öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü’ne erişimi rahatlayacak. Buca Metrosu İzmir trafiğine de soluk aldıracak.

SÜRÜCÜSÜZ HİZMET VERECEK

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünelle geçilecek hattın uzunluğu 13,5 kilometre olacak ve 11 istasyondan oluşacak. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay ile Evka-3 arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Proje kapsamında 80 bin metrekarelik kapalı alanda bakım atölyesi ve depo binası da yapılacak.

BUCA METROSU SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçyol - Buca Metro hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile toplam 250 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi imzalamıştı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon Euro tutarında bir yetkilendirme anlaşmasına imza atılmıştı. Böylelikle 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla bulduğu kaynaklarla inşa edeceği Üçyol - Buca Hattı yapım işinin sözleşmesi 4 Ocak 2022 tarihinde imzalanmıştı. 21 Ocak 2022 tarihindeki yer tesliminden sonra 14 Şubat 2022’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla temel atma töreni yapılarak çalışmalara başlanmıştı.