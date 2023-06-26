Buca'da orman yangını
İzmir'in Buca ilçesinin Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İzmir'in Buca ilçesinin Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkan yangına 11.38 sularında ilk müdahale yapıldı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yangına müdahale ediyor.
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