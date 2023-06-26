Buca'da orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinin Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:19
Buca'da orman yangını
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İzmir'in Buca ilçesinin Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkan yangına 11.38 sularında ilk müdahale yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yangına müdahale ediyor.

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İzmir orman yangını Buca

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