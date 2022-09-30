Buca’da Üzüm Kart bereketiyle geliyor

30 Eylül 2022 Cuma, 15:48

Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sosyal yardım kartı olan ‘Üzüm Kart’ projesini hayata geçiriyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 500 TL’lik yardım kartı ile yurttaşlar 12 ay boyunca anlaşmalı olan marketlerden rahatlıkla alışveriş yapabilecek.

ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLECEK

Belediye tarafından yapılan sosyal yardım faaliyetlerinin etkin ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan Üzüm Kart projesinde kart dağıtımları yakın zamanda gerçekleştirilecek. Bu proje ile vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı planlayan Buca Belediyesi diğer yandan da Bucalı esnafın yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. Kart sahipleri anlaşmalı olan Bucalı esnaftan alışveriş yaparak Buca ekonomisinin canlanmasına da vesile olacaklar.

KILIÇ: DAYANIŞMA ANADOLU KÜLTÜRÜ

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın Anadolu kültürünün en önemli özelliği olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kart ile geçim sıkıntısı olan dar gelirli ailelere ulaşarak bir nebze de olsa destek olmak istediklerini dile getirdi.